Professor kritiserer rettssaken mot tidligere IBU-president

Det er lunsjpause i rettssaken mot tidligere IBU-president Anders Besseberg, og på tilhørerbenken reiser en mann seg opp og sier til Besseberg: – Harald Tusberg hadde et program på NRK som het «Dette er ditt liv». Det er der du skulle ha vært. Dette har ingenting i en norsk rettssal å gjøre. Les også: Følg Besseberg-saken direkte her Mannen heter Petter Gottschalk og er professor på BI. Han har i flere år undervist om økonomisk kriminalitet.

Besseberg tenker seg litt om og svarer at han han fått tilbud om å skrive noen bøker, før han tusler ut til lunsj sammen med sine forsvarere. Bagatelliserer tiltalenGottschalk ser på tiltalepunktene som bagateller og mener aktoratet ikke lykkes med å bevise grov korrupsjo





