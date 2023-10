Prisveksten i USA endte på 3,4 prosent i september

målt mot samme måned i fjor. Det viser ferske PCE-tall fraKPI-inflasjon og PCE-inflasjon måler begge prisendringer for forbrukere. PCE-inflasjonen er imidlertid bredere i omfang og tar hensyn til prisendringer i hele produksjonen av økonomien, så vel som endringer i kostnadene til forbrukerne.Økonomer hadde på forhånd ventet at denne prisvekst skulle komme inn på nettopp 3,4 prosent på årsbasis, ifølge Bloomberg.

Kjerneinflasjonen, som ser bort fra prisene på mat og energivarer, kom inn på 3,7 prosent. Det var også akkurat som analytikerne hadde ventet på forhånd. Prisveksten har kommet ned mange hakk fra toppnoteringene i fjor, men utviklingen har flatet ut i det siste. August-tallene er nå revidert ned til 3,4 prosent prisvekst på årsbasis, fra tidligereInflasjonstallene er en av de viktigste faktorene sentralbankene ser på når renten settes.

USAs sentralbank, Federal Reserve (Fed), har jekket opp renten mange hakk de siste to årene for å roe ned økonomien og prisveksten. I september holdt Fed Det er samtidig noe spenning rundt om sentralbanken kommer til å heve renten en siste gang på de neste møtene. Fed har signalisert at man når er kommet til et punkt hvor man kan gå forsiktig frem, samtidig som flere Fed-topper ved forrige rentemøtet anslo at det vil være behov for en renteheving til. headtopics.com

Det er bredt ventet at renten holdes uendret på møtet i neste uke. Markedet priser samtidig inn rundt 20 prosent sjanse for at det blir en heving i desember, og en enda litt større sjanse for at den siste hevingen kan komme i januar, viserDe siste ukene har det også kommet flere tall som indikerer at det går bedre i amerikansk økonomi enn ekspertene hadde ventet tidligere på året.

BNP-veksten for tredje kvartal på inn på hele 4,9 prosent torsdag, nesten en dobling fra kvartalet i forveien.

