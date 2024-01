Prisvekst i Norge og USA kan påvirke rentekutt

Ferske tall for prisvekst i Norge og USA kan gi en pekepinn på om det er snarlige rentekutt i sikte. – Blir veldig viktig, sier sjefstrateg. Markedene forventer snarlige rentekutt i USA, og USA-børsene steg mye mot slutten av 2023. Dette bildet viser en trader på New York-Børsen med sentralbanksjef Jerome Powell på en skjerm i bakgrunnen.Det sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Wealth Management.

Tallene for prisveksten i Norge i desember kommer onsdag, mens fasiten for USA-inflasjonen i desember kommer torsdag. – Inflasjonstallet som kommer denne uken blir veldig viktig for om sentralbanken i USA kan sette ned renten fra de veldig innstrammende nivåene. Jeg tror det er hovedhistorien i markedene nå, sier Bruce.Etter flere år med rentehevinger i vestlige sentralbanker tror mange nå at toppen er nådd. Markedet forventer at USAs sentralbank Federal Reserve snart vil snu og begynne å kutte renten





