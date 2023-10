Prins Carl Philip holdt skaden skjult

Torsdag deltok svenskenes prins Carl Philip (44) på et arrangement i Stockholm, i forbindelse med et fond som forsker på sykdommer hos barn.. Der skulle han dele ut et stipend til Lille Barnets fond, som han også er beskytter for.. Men det er ikke selve deltakelsen som nå skaper overskrifter. Prinsen ankom nemlig med gipset hånd, skriver Expressen.. Under arrangementet ønsket ikke prinsen å kommentere skaden..

44-åringen prøvde også å holde bruddet skjult, det viser bilder Kungahuset har delt.. Nå avslører imidlertid det svenske hoffet, ved informasjonssjef Margareta Thorgren, hva årsaken til skaden er.. - Prins Carl Philip hadde et uheldig fall i forrige uke, i forbindelse med en familieaktivitet. Han skadet armen.. Svensk Damtidning skriver at Carl Philip likevel var heldig i uhellet.. Bruddet er nemlig i høyre hånd, mens prinsen selv er venstrehendt.

