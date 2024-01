Prins Andrew anmeldt for menneskehandel av unge jenter i London

Anklagene antyder at det har vært en pågående praksis med menneskehandel av unge jenter i London, hvor prins Andrew har vært involvert. Graham Smith, direktør for interesseorganisasjonen Republic, har anmeldt prins Andrew til britisk politi etter at nye frigitte rettsdokumenter avdekker nye overgrepsanklager mot den britiske skandaleprinsen.





