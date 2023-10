Presenterer nytt byråd klokken 11: Disse skal lede Bergen

BERGEN (BA.no): Etter ukesvis med forhandlinger, går byrådet bestående av Høyre, Frp og Senterpartiet endelig på mandag klokken 11.

Rune Bakerviks Ap-byråd gikk av under bystyremøtet forrige onsdag, og Bergen har de siste dagene vært styrt av et såkalt forretningsministerium, som bare har tatt seg av det aller mest nødvendige. Høyre-byrådet går på med støtte i bystyret fra Bergenslisten, Industri- og næringspartiet og Pensjonistpartiet.Senterpartiet har fra før fått varaordføreren (Thomas Flesland), mens Høyre har ordføreren (Marit Warncke).

På bystyresiden vil Christian Haugen (Frp) ta over vervet som leder for helse- og sosialutvalget etter Marte Monstad. Kjersti Pettersen (H) tar over Eivind Nævdal-Bolstad (H) sin rolle som nestleder i det samme utvalget. headtopics.com

Mann omkom i fallulykke i BergenEn mann som falt rundt ti meter ned i en tørrdokk i Bergen lørdag kveld, omkom på stedet. Les mer ⮕

