Premier League LIVE: Liverpool - Nottingham Forest

Liverpool - Nottingham Forest, klokka 15.00Manager Jürgen Klopp har ikke overraskende valgt å ikke ta med Liverpool-angriperen Luis Díaz i Premier League-oppgjøret mot Nottingham Forest søndag.. Det skjer etter at foreldrene til Díaz lørdag ble kidnappet i Colombia. Moren er kommet til rette, men faren er fortsatt savnet..

Slik starter Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch, Jota, Salah, Núñez .. Følg kampen minutt for minutt under:. Liverpool ligger på 4. plass i Premier League, seks poeng bak serieleder Tottenham, men London-laget har én kamp mer spilt.. Nottingham Forest på sin side er nede på 15. plass, fem poeng over Luton på nedrykk..

Norge Overskrifter

Les mer:

dagbladet »

Rúben Neves trolig tilbake til Premier League etter seks månederDen defensive midtbanespilleren Rúben Neves bestemte seg for å gå etter pengene etter seks forholdsvis gode år i Wolverhampton. - Klubben satt igjen med 55 millioner euro og Neves mer en doblet lønna. Les mer ⮕

Seks måneder etter han forlot Manchester United kan Fred være tilbake i Premier LeagueFrederico Rodrigues Santos, eller Fred, hadde sine skikkelig gode dager på jobb i United-drakta. Bare 14 scoringer og 19 assists på 213 kamper forteller likevel at den sentrale midtbanespilleren var del av Man Uniteds utfordringer med effektivitet foran motstandernes mål. Les mer ⮕

Haaland knuser rekorder i Premier League etter bare fem kamper!Erling Braut Haaland scoret tre mål i andre kamp på rad da Manchester Citys nysignering ydmyket Nottingham Forest med noen hensynsløse avslutninger i går kveld. Det skjedde bare dager etter hans forrige hat-tricket mot Crystal Palace i helgen. Les mer ⮕

Vil hente Soler til Premier LeagueSommeren 2022 gjorde Paris Saint-Germain et varp da de hentet midtbanespiller Carlos Soler, de betalte hans barndomsklubb Valencia 18 millioner euro, mens verdien var minst 50 millioner. Les mer ⮕

Fikk tre kamper i Barcelona drakten - nå peker pila mot Premier LeagueDansken Martin Braithwaite kom fra en lavprofil-hverdag hos Leganés på bunn av La Liga-tabellen til en situasjon der han skulle erstatte Luis Suarez og Ousmane Dembele midt i sesongen. Snakk om spektakulær overgang! Dette var på slutten av februar. Les mer ⮕

Tottenham-toget dundrer videre – har fått luke i toppen av Premier LeagueTottenham troner nå øverst på tabellen med en fem poengs luke ned til rivalene. Jamie Carragher er fortsatt ikke helt overbevist. Les mer ⮕