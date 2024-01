Premier League-klubbene bekrefter overganger i vinterens overgangsvindu

Her er en oversikt over alle bekreftede overganger for Premier League-klubbene i vinterens overgangsvindu. Overgangsvinduet for Premier League-klubbene åpnet 1. januar og stenger natt til 1. februar. Nettavisen følger overgangsmarkedet fortløpende i vår overgangslive. Mangler vi en overgang i oversikten? Send oss en mail på sport@nettavisen.no.

ArsenalINN: Marquinhos (Natntes, tilbake fra lån) UT: Tyreece John-Jules (Derby County, utlån) Aston VillaINN: George Hemmings (Nottingham Forest) UT: Kerr Smith (S





NettavisenSport » / 🏆 21. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Avis: Premier League-klubb vil kjøpe Antonio NusaLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Premier League-klubber kan få poengstraffLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Everton anklages igjen av Premier League for økonomisk regelbruddEverton må forsvare seg mot en ny anklage fra Premier League for økonomisk regelbrudd, til tross for at klubben allerede har blitt sanksjonert tidligere i sesongen. Klubben hevder at dette skyldes en mangel i Premier Leagues regler.

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Premier League-spiller har fått malariaLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

City-stjernen De Bruyne robbet – nå advares Premier League-spillerne:MANCHESTER (VG) Tilfluktsrom med ståldører, vakthunder og eks-spesialsoldater. Fotballstjernene tyr til drastiske virkemidler, skriver Daily Mail, etter at en av Manchester Citys største stjerner opplevde innbrudd i huset for få dager siden.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Landslagsstopper mister Champions League-kamperLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »