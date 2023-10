Pravda: Ukrainske grensevakter skjøt ned russisk kampfly i Donetsk

Politiet i Sør-Vest melder på X at det velter store mengder røyk ut av et parkeringsanlegg, som ligger under flere boligenheter i Stavanger.

I en oppdatering klokken 14.15, opplyser politiet på X at én luftambulanse er i ferd med å lette med én pasient, mens luftambulanse nummer to lander i dette øyeblikk.Lørdag kveld landet to artillerigranater i en UNFIL-leir nær landsbyen Hula sørøst i Libanona, like ved grensen til Israel, UNFIL på Twitter søndag ettermiddag. – Det resulterte i at en fredsbevarende soldat fikk mindre skader.

UNFIL har iverksatt etterforskning av begge hendelsene, og konkluderer ikke med hvem som skjøt artilleriganantene mot dem. Siden krigen startet mellom Hamas på Gazastripen og Israel, har også israelske styrker og den iranskstøttede Hizbollah-gruppen i Libanon, daglig beskutt hverandre. headtopics.com

– Vi er ekstra oppmerksomme på at trusselbildet kan bli påvirket her hjemme. Foreløpig er trusselnivået uendret, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum i PST til TV 2.Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa er titalls sivile såret eller drept etter at israelske krigsfly angrep en buss sør på Gazastripen.

Med 42 omkomne er gruvebrannen den dødeligste ulykken i det sentralasiatiske landet etter sovjettiden.

