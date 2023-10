PR-nestor med klar tale etter Lucas Braathen-sjokket: – Pampene i Skiforbundet er monsteret i denne historien

– Jeg vil tro at Lucas Braathen med dagens pressekonferanse vant mange for sin sak. Og at han kanskje, som han sier mot slutten av innlegget, bruker stemmen sin på en slik måte at han kan få endret dette forkvaklede, arkaiske og utdaterte regelverket. Når idrettens eget lovutvalg sier at bilderettighetene er utøvernes, bør idrettspampene kaste inn håndkleet, sier PR-ekspert Geelmuyden til Nettavisen.

– Pampene i Skiforbundet er monsteretGeelmuyden, som har 34 års erfaring fra PR-bransjen, tror at Braathen kommer vinnende ut av saken med Skiforbundet. Bakgrunnen for konflikten med skiforbundet handler om bilderettigheter. Nylig gjennomførte Braathen en reklameshoot med klesmerket J. Lindeberg, som han ikke hadde tillatelse til og som han kan bøtelegges for.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Norges Skiforbund til denne saken via kommunikasjonssjef Espen Graff, men foreløpig ikke fått svar. – MesterligBeskjeden kom han med under en pressekonferanse i Sölden. I over 20 minutter snakket han om sitt nære forhold til idretten, diskusjonen rundt utøverkontrakten og hvorfor han nå gir seg som alpinist. headtopics.com

– Jeg blir overrasket når idrettsfolk kan mer enn å spille fotball eller kjøre slalåm, og Lucas Braathen kan definitivt det. Det var en meget godt bygget opp tale, sier han. Geelmuyden forventer nå en skikkelig respons fra lederne i både Norges idrettsforbund og skiforbundet.

Les mer:

Nettavisen »

Legger opp: Lucas Braathen om opp- og nedturer, konflikten med Skiforbundet – og den overraskende fremtidsdrømmenLes det eksklusive intervjuet med alpinisten. Les mer ⮕

Legger opp: Lucas Braathen om opp- og nedturer, konflikten med Skiforbundet – og den overraskende fremtidsdrømmenLes det eksklusive intervjuet med alpinisten. Les mer ⮕

Opplysninger til VG: Braathen kaller inn til egen pressekonferanseLucas Braathen holder egen pressekonferanse i Sölden, for å snakke om konflikten med skiforbundet. Les mer ⮕

Braathen med i verdenscupåpningen – innstilt på å betale bot til skiforbundetLucas Braathen kjører verdenscuprennet i storslalåm søndag. Han er varslet om en bot etter brudd på skiforbundets markedsregler og er innstilt på betale den. Les mer ⮕

Lucas Braathen varsler egen pressekonferanse fredagLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

TV 2: Alpinist Lucas Braathen med på Norges lag i verdenscupåpningenLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Det melder TV 2 etter å ha fått tilgang til laguttaket. Les mer ⮕