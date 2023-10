Populær Oslo-restaurant stenger dørene: – En veldig enkel beslutning

Anerkjent Michelin-restaurant lokalisert i Oslo, med tre stjerner.For en måned siden kom nyheten om at han trekker seg ut av tre Oslo-steder: Vandelay, Kafeteria August og Conesrvatory.

Ifølge en Holmboe Bang selv, så har det vært rundt 500.000 gjester på restauranten siden den åpnet for tre år siden.– Det er en enkel, men så klart også vemodig beslutning. Når alt kommer til alt så har jeg bare 24 timer i døgnet, og på et tidspunkt må man bestemme seg for hva man blir mest glad av å bedrive i disse timene, sier Holmboe Bang.

Frem til jul endres menyen på restauranten, slik at alle burgere som har vært innom menyen de siste tre årene, vil være mulig å spise. – Teamet mitt har testet mange ulike burgere underveis, utover den vi endte med på menyen, og disse har jeg lyst til at folk skal få smake på, før vi stenger dørene. Hvis ikke går de tapt for evig, og det ville vært veldig synd, for de er virkelig gode, sier en ydmyk Holmboe Bang.– Jeg tror ikke jeg har en spesiell kjærlighet for burger. headtopics.com

KJØKKENSJEFEN SJØL: Til venstre kokkelerer Holmboe Bang på Vandelay, som snart skal lukke dørene for siste gang.opplyser Bang at siste åpningsdag ikke er bestemt ennå, men at «det er ikke lenge til».Bang sier også at han aldri vurderte å selge restauranten til noen andre.

– Jeg skapte det, jeg vil også se det til ende. Avgjørelsen er utelukkende tatt slik jeg kan holde fokus hundre prosent på Maaemo. Det fortjener Maaemo.

