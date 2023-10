Populær medisin er mangelvare: Dette betyr det for deg

Høsten har fått alvor meldt sin ankomst, og mange av oss opplever å bli syke.

Mangelen vil ifølge Legemiddelverkets hjemmesider vare til tidligst våren 2024, og berører begge størrelsene av Apocillin som er på markedet i Norge. – Det er først nå at flere apotek begynner å gå tomme. sier pressesjef Silje Ensrud hos Apotek 1 til Telemarksavisa.Overlege ved Statens legemiddelverk, Ingrid Aas, forteller til Nettavisen at de også har åpnet for salg av utenlandske forpakninger i Norge.

Les også Norsk forskning gir håp for barn med diabetes – Kan bli dyrereSelv om tilgangen på antibiotika ikke nødvendigvis rammes, risikerer pasientene likevel å måtte betale mer for å få det man har resept på.– Det er ikke prisregulering på utenlandske forpakninger, slik vi har på norske pakker. Derfor kan det bli, og blir ofte, en annen pris enn vanlig i Norge. Det kan bli en konsekvens for pasienten. headtopics.com

Les også Odd Magne fikk hjerteinfarkt: Hadde redningen i kjøleskapet: – 113 ba meg ta det med en gang Ønsker nasjonalt utvalgDet er Statens legemiddelverk som er ansvarlige for å rådføre apotekene om hva de skal gjøre når det er legemiddelmangel.

– Vi er bekymret for utviklingen, sier Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen, til Dagens Medisin.– Vi må ha en bred gruppe som kan innhente fakta, og iverksette gode og egnede tiltak i den enkelte situasjonen. Noen må for eksempel ha myndighet til å si at «nå må vi rasjonere», slik som vi hadde under pandemien, sier Andresen til Dagens Medisin. headtopics.com

Krigen mellom Hamas og IsraelI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Israel deler ny video som skal vise bakkestyrker inne på GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Netanyahu beklager anklager mot etterretningenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

USA ber Israel ta hensyn til sivile: Kritiserer bosettervold på VestbreddenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Hamas: Harde kamper på GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Hvor lenge kan vi kalle dette Uniteds luksus-problem?Mot Everton var det ikke en total meltdown av David de Gea, men den første scoringen han slapp inn som tillot Everton tilbake i kampen, var ikke akkurat imponerende. Nå viste også Alisson i 4-1 tapet mot City at alle keepere har mindre gode øyeblikk. Les mer ⮕