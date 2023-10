Politiye Lørenskog'da büyük bir kavga ihbarı geldi

Politiet har fått melding om masseslagsmål i Lørenskog, det opplyser de på X (tidligere kjent som Twitter).Den tidligere radioprogramlederen Gerd Johansen har gått bort i en alder av 82 år, skriver P4 Lyden av Norge, på sin Facebook-side.

– Ger var gjennom mange år programleder på P4, og vil bli husket som en av våre mest kjøre radiostemmer. Hvil i fred, skriver de.Norges ambassadør til Russland, Robert Kvile, ble fredag kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter en krangel om en krans i Kirkenes.

Politiet har fått melding om et mulig slagsmål mellom rundt åtte personer på Grønland i Oslo fredag kveld.Politiet opplyser at de har kontroll på to personer som begge er skadet.Politiet i Øst meldte fredag kveld om en trafikkulykke i en tunnell på E6 i Follo. Minst tre kjøretøy skal være involvert. headtopics.com

– Uhellet skal ha skjedd i høy hastighet og det skal være snakk om store materielle skader, skriver politiet på X (tidligere kjent som Twitter).– Det vi legger til grunn er at en bil i høyrefeltet har kommet i høy hastighet og kjørt inn i en bil bakfra. Bilen som ble truffet bakfra, kjørte inn i tunnellveggen. Den første bilen som innledningsvis kom i stor fart, har også gått i veggen, forteller Marstad.

I en oppdatering klokken 22.11 skriver politiet på X at fire personer er lettere skadet og kjøres med ambulanse til sykehus, samt at årsaken skal skyldes kappkjøring.Politiet i øst melder fredag kveld at de rundt klokken 20.40 rykket ut til en utforkjøring i Ullensaker. headtopics.com

– Det viser seg å være en gutt på bare 13 år som har kjørt. Heldigvis ingen personskader. Foresatt er orientert og har møtt opp, sier politiet.En person er siktet for å hensatt en person i hjelpeløs tilstand etter funn av en død person i Lørenskog. – Det er én person som er funnet død på en adress. Én person som var på stedet har fått status foreløpig som siktet.

