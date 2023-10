Politimannen Ronny ble kokainavhengig: - Det tok min sjel

FØLTE SEG TOM: – Tomheten man føler må fylles av en ny fest, og mer kokain, sier Raveen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Ronny René Raveen vet hva han snakker om. Som politimann utviklet han et avhengighetsforhold til kokain. Lenge klarte han å holde misbruket skjult, og hadde sentrale oppgaver i større, kjente kriminalsaker som NOKAS-saken.

– Å være en som er påvirket av kokain over tid gjør deg ikke til en ok fyr. Jeg var ikke det, og det var heller ingen av de jeg møtte. Du blir en person som gir deg selv konsekvenser langt utover det strafferettslige, sier Raveen.viser at bruken av stoffer som ecstasy og amfetamin toppet seg under pandemien, men at den etter det har vist en synkende tendens. headtopics.com

Akans statistikk viser at bekymringer om illegale stoffer tradisjonelt har handlet mest om cannabis, dernest amfetamin, og så kokain.– Henvendelsene vi får handler om flere ting. Det handler om oppbevaring på jobb, det handler om ansatte som er påvirket, og om bruk på fest med jobben, sier hun.En arbeidsplass som har opplevd dette på nært hold, er sportsbutikkjeden Anton Sport.

– Som leder har jeg alltid gitt full gass, enten det er på scenen eller i butikken. Jeg elsker å snakke om Anton Sport. Så jeg må innrømme at jeg bokstavelig talt fikk sjokk da jeg skjønte at den ansatte trodde at min energi kom fra noen striper med kokain, sier Borgersen til TV 2. headtopics.com

– Når du først har prøvd den rusen som alkohol og kokain gir, så er det veldig vanskelig å drikke alkohol uten å bruke kokain igjen. Det blir en voldsom dragning mot det. I dag er stoffet veldig rent, det treffer rett i hovedåren. Renheten i kokainen har veldig mye å si for hvor kjapt man blir avhengig av det, sier han, og fortsetter:

