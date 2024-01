Politikerne i Steinkjer vil vrake Helseplattformen

Torsdag holdt kommunedirektør Bjørn Kalmar Aasland en orientering til politikerne i Steinkjer. Det han kunne fortelle var mildt sagt oppsiktsvekkende. Aasland ber politikerne i sin kommune sanksjonere en plan om å vrake Helseplattformen for godt. Til sammen 20 kommuner er nå klare til å starte en annen anbudsprosess for å finne et annet datasystem. Og det er sjelden vi hører en så skjønn enighet blant politikerne i Steinkjer.

De mange titalls millionene de måtte bevilget bare for å kjøpe seg inn i Helseplattformen – for et system man egentlig ikke vil ha – er penger de gjerne vil bruke på andre ting! Store deler av Trøndelag vil altså vrake planene om et felles datasystem for alle. Den politiske skandalen Helseplattformen er nå komplett. Det blir ikke noe av «én innbygger, én journal





Helseplattformen er en dårlig løsning på en enkel visjon. For helsetjenestene i Midt-Norge er konsekvensen en ond sirkel med tap av kvalitet, tillit og penger. Å bryte sirkelen krever kriseledelse.

