Politikerne har ankommet Slottet: Se antrekkene

Torsdag kveld ankom flere av Norges toppolitikere Slottet – klare for den årlige gallamiddagen med kongefamilien.

Det er lang tradisjon for at Slottet og kongefamilien inviterer stortingsrepresentantene til bords. Det er ventet stor spenning til kvelden, som også er en sjelden anledning for politikerne til å droppe hverdagsuniformen, og i stedet kle seg i finstasen. Se antrekkene i videoen under:

Det er allerede kjent at det er kronprinsregent Haakon som har vertskap for årets middag, da Hans Majestet Kongen er sykemeldt som følge av korona.Fra rundt klokka 19.30 begynte gjestene å strømme til. Det norske kongehus opplyser at det er dekket til 195 personer under kveldens middag. headtopics.com

