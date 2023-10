Politiet: Stanset drapsdømt mann på flukt i Kirkenes

Politiet har bedt om fire uker varetektsfengsling av en mann fra Litauen som ble stanset i en tilfeldig territorialkontroll lørdag i Kirkenes.– Det viste seg å være utstedt en europeiske arrestordre på mannen og litauiske myndigheter har begjært han arrestert og utlevert fordi han har unndratt seg en lengre fengselsstraff for drap i hjemlandet, skriver politiet.

– Vi har bedt om varetektsfengsling i fire uker fordi vi mener at det er stor fare for at han vil forsøke å unndra seg på nytt, opplyser politifullmektig Martine Meslo.Sent lørdag kveld ble en 15 år gammel gutt skutt ved Godlia i Oslo. Vedkommende ble fraktet til sykehus med skuddskader, men er utenfor livsfare. Han var våken og bevisst da han ble fraktet til sykehuset. Saken etterforskes som drapsforsøk og en 19 år gammel mann er siktet i saken.

– Vi holder oss oppdatert på utviklingen i Midtøsten og registrerer at det skaper et behov for oppdaterte trusselvurderinger her i Norge. Dette vil vi komme med hvis vi ser endringer i trusselsituasjonen, sier Veum. headtopics.com

Fram til nå har kanalen hatt over 202 kontoer på tvers av åtte kanaler, inkludert 72 kontoer på Facebook, 56 på Instagram og 14 på Tiktok. Friele (1935-2021) var en forfatter og aktivist i den norske homobevegelsen. Hun er ansett som den viktigste forkjemperen for rettighetene til lesbiske og homofile i Norge.

De tre partiene presenterte nylig en samarbeidsavtale med tre andre partier, Bergenslisten, Industri- og Næringspartiet og Pensjonistpartiene. Disse seks partiene, som har flertall i bystyret, er enige om å danne et styringsdyktig flertall og om å utrede et nytt tunnelalternativ for bybane til Åsane. headtopics.com

Stanset drapsdømt mann i KirkenesSiste nytt fra Dagbladet: Politiet har bedt om fire uker varetektsfengsling av en mann fra Litauen som ble stanset i en tilfeldig territorialkontroll lørdag i Kirkenes, skriver... Les mer ⮕

Politiet rykket ut til slagsmål – kniv skal ha blitt vist fremDet skal ha oppstått et slagsmål i Tønsberg lørdag ettermiddag. Les mer ⮕

Airbnb-saken: Politiet vet fremdeles ikke hvorfor den 18 år gamle kvinnen dødeSøndag 8. oktober ble en ung kvinne funnet død i et utleierom i Stavanger. Dødsfallet er kodet som mistenkelig. Les mer ⮕

Mann døde i ATV-ulykke i Gratangen i TromsTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Mike Pence avslutter sin presidentkampanjeTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Mistenker at person har falt i vannet – starter redningsaksjonTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕