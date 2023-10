Politiet med ny oppfordring: La bilen stå – gult farevarsel for snø

– En påminner om å kjøre etter forholdene. Og la være å kjøre hvis du har sommerdekk, skriver politiet.Sommerdekk kan koste dyrt– Kjører du med sommerdekk på vinterføre, vil man med stor sannsynlighet få forsikringserstatningen kraftig redusert hvis uhellet er ute. Men det verste er hvis det resulterer i personskader, sier Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige.

Politiet oppfordrer bilistene å kjøre etter forholdene, holde god avstand til forankjørende, samt benytte dekk som er tilpasset vinterføre. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for snø for deler av Øst- og Sørlandet mandag. Bilister oppfordres til å kjøre etter forholdene eller å la bilen stå. Likevel ser det ut til at noen er

På E18 ved Asker på vei inn til Oslo har en bil kjørt inn i autovernet. Føreren, en kvinne i 30-årene, er fratatt førerkortet. «En del materielle skader på bilen. Fører er uskadet», skriver Oslo-politiet på X.I Holmestrand står en lastebil på tvers ved en avkjørsel fra E18.Trafikkoperatør Trude Lindstad sier at det stort sett går rolig og fint på veiene på Østlandet i morgentimene. headtopics.com

Nær kysten kan nedbøren gå over til regn utover dagen. Snøværet kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold og forsinkelser på veiene.

