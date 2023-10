Politiet med klar advarsel: – Dette er svindel!

Oslo politidistrikt kommer med en klar beskjed til Osloborgere. På X skriver de at politiet mottar mange henvendelser fra folk som blir ringt opp av et «vanlig» nummer.

Der blir man informert på engelsk at man er «under investigation» av politiet. For mer informasjon bes personene trykke 1.Operasjonsleder Rune Hekkelstrand opplyser at det ikke er farlig å høre beskjeden, men at dersom man trykker 1 blir man satt over til en person som prøver å svindle deg.

Les mer:

Nettavisen »

