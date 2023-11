Politiet kommer med klar oppfordring til bilister før nytt snøkaos.

Løkken forteller at både personbiler og vogntog med sommerdekk kjørte seg fast, eller sperret veiene. Det fikk ringvirkninger.– Vi saltet forebyggende over hele byen natt til mandag, men utover morgentimene ble også våre biler mer og mer hindret av voksende køer, sier seksjonssjef for veidrift, Joakim Hjertum.

HINDRET: Vegvesenet hadde sendt ut mange brøytebiler mandag, men også de satt fast i køer. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB.I løpet av mandagen registrerte de 140 hendelser knyttet til trafikkproblemer. – Det ble tatt ti førerkortbeslag, hvor åtte av disse ble tatt som følge av bruk av sommerdekk, sier Tomm Berger, Seksjonsleder for trafikk- og sjøtjeneste.

ADVARER: Tomm Berger i Oslo-politiet sier bruk av sommerdekk kan føre til anmeldelse. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB.– Generelt vil de som kjører på sommerdekk under så vanskelige forhold bli anmeldt og risikerer også å miste førerkortet. Man utsetter ikke bare seg selv for fare, men også andre i trafikken.Tirsdag fikk østlendingene opphold, og flere veier åpnet igjen. Men gleden er kortvarig.

Ja, du leste riktig. Torsdag kommer det masse snø, men allerede tirsdag vil det periodevis komme snø på Østlandet.Perioder med snø i ettermiddag og utover kvelden på Østlandet. Kjør forsiktig og bruk vinterdekk 🚗På Sørlandet og i Rogaland kommer regnet allerede onsdag kveld, advarer Meteorologisk institutt.

