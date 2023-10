Politiet: - Hent ungdommene

Politiet i Sør-Vest rykket ut ved et bydelshus i Haugesund der det oppholdte seg mange ungdommer, lørdag kveld.. - Mange av disse er under 18 år, beruset, og ute av stand til å ta vare på seg, opplyser de på X.. Kort tid etter oppfordrer politiet foreldre som kan ha ungdommer på stedet, om å kontakte dem og få dem hjem.. 100 til 150 personerKlokka 23.32 opplyser politiet at det har vært en ansamling på 100 til 150 personer på stedet.

- Fremdeles behov for at foreldre henter hjem sine ungdommer da politiet må bruke litt for mye ressurser på dette.. - Fest på privat adresseKlokka 23.36 melder også politiet i Agder om en fest på en privat adresse i Arendal, hvor det skal befinne seg mange berusede mindreårige.. - Politiet er på vei til stedet, skriver de på X..

