Politiet henlegger anmeldelse mot avskiltet advokat

Tilsynsrådet oppga i anmeldelsen at de mente Håkon Mathias Sterling Danielsen, Per Danielsens sønn, også hadde medvirket til flere av de påstått ulovlige forholdene. I tillegg til selve anmeldelsen oversendte Tilsynsrådet en rekke bilag som skulle støtte en etterforskning mot Danielsen.

Anmeldelsen mot Per Danielsen ble henlagt på bevisets stilling, mens forholdene knyttet til Håkon S. Danielsen og Lars Eirik Mørk er henlagt «fordi det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold».I august besluttet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet å påklage henleggelsen til statsadvokaten.

Videre skriver Tilsynsrådet at saker som gjelder «mistanke om omfattende bedragerier, underslag av klientmidler og hvitvasking gjort i egenskap av å være advokat bør gis prioritet». Organet som er satt til å følge opp hvordan advokater skikker seg, understreker også at de tre anmeldte fortsatt er tilknyttet Advokatfirmaet Danielsen som juridiske rådgivere, altså «samme sted som de antatt straffbare forholdene er blitt begått».

– Det vi gjorde var å gjennomgå dokumentasjonen som var innhentet. Vi så selvfølgelig også på den sivilrettslige dommen før henleggelsen var endelig, sier politiadvokaten til DN.Både Per og Håkon Danielsens advokatvirksomhet har vært under lupen av tilsynsmyndighetene i lang tid.

