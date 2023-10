Politiet har begynt å danne seg bilde over årsaken til storbrannen i Bergen sentrum

Torsdag 19. oktober skjedde det en storbrann i Bergen sentrum. Politiet etterforsker nå hva som har skjedd.

– Politiet har begynt å danne seg et bilde av hva som kan være årsaken til brannen og hvor brannen har startet, sier politiadvokat Katrine Engelsgjerd Eikestad til NRK fredag. Hun opplyser at krimteknikerne fremdeles ikke er ferdige med undersøkelser, og at politiet driver med annen taktisk etterforskning, som avhør av sentrale vitner.

– Jeg vil understreke at vi fremdeles ønsker å komme i kontakt med de som var gjester i restauranten da det skjedde, sier hun. Én person er mistenkt i saken. Det er snakk om uaktsomhet, og det er ikke mistanke om at brannen var påsatt.«Storbrann. Hold vinduer lukket. Evakuer fra området» Slik var meldinga frå brannvesenet då det tok fyr i brannsmitteområdet i Bergen sentrum.Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. headtopics.com

