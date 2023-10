Politiet frigir navn etter trafikkulykke i Klepp

Ulykken fant sted torsdag 26. oktober på Brautsletta på fylkesvei 44 i Klepp kommune. 31 år gamle Zolink hadde imidlertid bostedsadresse i Sandnes. De pårørende er informert om at navnet frigis til pressen.

– Mannen ble fraktet til Stavanger universitetssykehus med ambulanse, men ble dessverre senere erklært død på sykehuset, sier politiadvokat Christina Nessa i en pressemelding.

