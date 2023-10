Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i Lørenskog

En person er siktet for å hensatt en person i hjelpeløs tilstand etter funn av en død person i Lørenskog. - Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Politiet ble varslet om en hendelse klokka 13.35 fredag.

Han opplyser videre at politiet gjennomfører kriminaltekniske undersøkelser på adressen. En person er tatt med til arresten for å gjøre undersøkelser, sier Marstad til avisa. - Vedkommende er siktet for å hensette en person i hjelpeløs tilstand, sier han. Pårørende er foreløpig ikke varslet i saken, skriver avisa. (NTB)

Les mer:

dagbladet »

Nyhetsstudio - MorgennyttSiste nytt fra Dagbladet: • Gjerningsperson fortsatt på frifot etter masseskyting i USA... Les mer ⮕

Politiet tror på løsning på Lørenskog-sakenPolitiet mener tiden jobber for dem i Anne-Elisabeth Hagen-saken. Det gjelder særlig i jakten på hvem som står bak løsepengekravet og sporene fra gjerningspersonene i huset. Les mer ⮕

Politiet tror de klarer å løse Lørenskog-saken:(Åpen for alle) Les mer ⮕

- Hamas-topp ber om Hizbollah-støtteSiste nytt fra Dagbladet: I et intervju med nyhetsbyrået AP|/... Les mer ⮕

Over 200 000 mindreårige kan ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i kirken i Spania, viser rapportSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

NyhetsstudioSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕