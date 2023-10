Politiet: - En person mulig knivstukket

Politi og ambulanse er på vei til Grønland i Oslo etter at en person mulig har blitt knivstukket, skriver politiet på X/Twitter. Hendelsen skal ha oppstått under et slagsmål mellom rundt åtte personer, opplyser politiet.

Helsepersonel driver med førstehjelp på stedet. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Politiet sier at flere personer forlot stedet, og at de nå søker etter personer som har vært involvert i slagsmålet. Saken oppdateres.

