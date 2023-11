Politiet advarer mot falske parkeringsbøter

Den amerikanske skuespilleren og filmprodusenten Robert De Niro (80) er saksøkt av sin tidligere assistent, Graham Chase Robinson (41). Tirsdag måtte De Niro selv tre inn i vitneboksen i retten i New York. Der gikk det en kule varmt for 80-åringen, da Robinsons advokat, Andrew Macurdy, skulle liste opp anklagene:De Niro er blant annet kjent fra filmene «Taxi Driver» og «The Irishman», og er aktuell med Martin Scorsece-regisserte «Killers of the Flower Moon».

Dagens regelverk for styring og finansiering av barnehager går 20 år tilbake, og nye regler har lenge vært etterspurt. Kunnskapsdepartementet mener det gamle regelverket er utdatert. – Vi foreslår et godt balansert styringssystem som både tar hensyn til kommunenes behov for styring og de private barnehagenes behov for trygghet og forutsigbarhet, sier Nordtun.

Norske myndigheter har i flere uker jobbet intenst og hatt kontinuerlig kontakt med alle aktører for å få tillatelse til at norske borgere kan forlate Gaza. – Det er stor spenning knyttet til årets julehandel. To år med rentehevinger har gjort at mange planlegger sine kjøp i større grad nå enn før. Færre handler på impuls og vi kutter ned på de aller dyreste varene. Hvordan disse trendene spiller inn på årets julehandel blir spennende å se, sier Bernt Gudmund Apeland, administerende direktør i Virke.

