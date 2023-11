Politico: Tror Netanyahus dager er talte

Mer konkret skal han ha bedt Netanyahu om å tenke gjennom hvilke råd han vil gi til sin etterkommer, skriver Politico videre. En annen kilde i Det hvite hus avfeier det derimot som «rene spekulasjoner» at Netanyahu kommer til å gå av. En talsperson for det nasjonale sikkerhetsrådet har overfor Politico avvist at den israelske statsministerens framtid har blitt, eller blir diskutert av presidenten.

