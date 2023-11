Politianmelder «Skal vi danse»-demonstranter

– Vi har gjennom hele sesongen vært svært opptatt av sikkerhet, men etter helgens hendelse gjør vi flere tiltak for å skjerpe sikkerheten ytterligere. Vi ønsker ikke å kommentere konkret hva disse er. Demonstrantene kastet konfetti og holdt frem et skilt, før de raskt ble eskortert ut av vaktene. Stormingen skjedde under gruppedansen til Aslak Maurstad og Alexandra Joner.– Politiet har siden hendelsen jobbet for å lokalisere og pågripe siktede. Han valgte i dag å melde seg, og ble pågrepet rundt kl. 10.30, skriver Oslo politidistrikt.

En 15 år gammel gutt ble fraktet til sykehus med skuddskader, men er utenfor livsfare. Han var våken og bevisst da han ble fraktet til sykehuset. Ytterligere en person fikk i løpet av mandag status som fornærmet på bakgrunn av informasjon som har fremkommet i etterforskningen, skriver politiet. Dette er også en gutt på 15 år. Han er ikke fysisk skadet

– Etterforskningen er fremdeles i en innledende fase, og det er for tidlig å si noe om motiv og foranledning. Ut fra den informasjonen politiet har per nå, knyttes ikke dette til tidligere alvorlige hendelser eller kjente konfliktlinjer, skriver politiet i en pressemelding.– PST varsler økt årvåkenhet knyttet til enkelte miljøer, interesser og objekter i Norge, opplyser seniorrådgiver Erik Veum i PST til TV 2.

Nødetatene er på stedet. Det er ikke meldt om personskader, følge operasjonsleder Viola Elvrum, men det er store skader på et industribygg.Elvrum sier det dreier seg om en støvgasseksplosjon, som kan skje når støv blir tilført varme og kommer i kontakt med luft.

