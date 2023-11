Politiaksjon i Drammen: Skal ha truet flere barn med kniv

- Det er blant annet flere barn som har hatt en skremmende opplevelse i kveld, og vi oppfordrer derfor de som ønsker oppfølging om å ta kontakt med legevakten, sier politistasjonssjef Øyvind Aas.. Får legetilsynMannen ble pågrepet i nærheten av sin egen bolig. Han vil etter tilsyn fra lege bli kjørt arresten i Drammen, opplyser politiet..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Omfattende politiaksjon i DrammenSiste nytt fra Dagbladet: Dagbladet har fått tips og bilder om en pågående politiaksjon i tilknytning en adresse i Drammen tirsdag kveld. Bilder viser en rekke politibiler på ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Mann skal ha truet barn med kniv i DrammenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Mann skal ha truet barn med kniv i DrammenÉn mann er pågrepet, mistenkt for å ha truet flere personer, blant dem barn.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: «Skal vi danse»: Dette har ikke skjedd i «Skal vi danse» på nesten ti årÅrets sesong av «Skal vi danse» bryter et spesielt mønster etter flere år.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Drammen: Melding om mann som truet barn med knivIngen skal være skadet, opplyser politiet.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: BT: Væpnet politiaksjon overSiste nytt fra Dagbladet: Tirsdag kveld rykket politi ut til Bekkjarvik i Austevoll etter å ha fått meldinger om en person som skal ha knust ruter. Da de kom til stedet, beslu...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕