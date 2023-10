Polestar 3: På plass i Norge - knuser tvillingmodellen på pris

Etter den opprinnelige planen skulle de første norske kundene få bilene sine før jul i år. Men så ble både 3 og søstermodellen Volvo EX90 utsatt.Polestar 3 og EX90 bygger på samme plattform og deler veldig mye av teknikken. Men prismessig har Polestaren en betydelig fordel. Den starter nemlig på 806.000 kroner i Norge. Til sammenligning starter EX90 på 970.000 kroner.

Her må vi skynde oss å legge til at bilene ikke er direkte sammenlignbare. Her vil det være forskjeller på standardutstyr og en del spesifikasjoner. Bilene er heller ikke helt like på bruksegenskaper. Blant annet er Volvoen sjuseter, mens Polestar nøyer seg med fem seter.Dette handler i stor del om design. Polestar har helt tydelig prioritert sporty design framfor mest mulig plass. Det ser vi også på forskjellen på bagasjeromsvolum på de to.

Polestar 3 har ganske begrensede 484 liter. Samme tall for Volvoen når du bruker den som femseter, er 655 liter. Med alle sju setene i bruk, rommer Volvo-bagasjerommet 310 liter. De to har en solid batteripakke på 107 kWt. Det gir rekkevidde på henholdsvis 610 kilometer (Polestar) og 600 kilometer (EX90).Etter det Broom erfarer skal interessen for Polestar 3 ha vært stor blant norske kunder. headtopics.com

Dagens 2 er en kompakt kombi med ganske begrenset plass. Slik sett har 3 en betydelig høyere familiebil-faktor, samtidig som designet gjør at den skiller seg fra mengden. Konkurransen i elbilmarkedet har blitt mye tøffere de siste par årene. Dermed skal nok 3 få slåss om kundene i langt større grad enn 2 gjorde da den ble lansert.

