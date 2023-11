Pogrom i Dagestan: Demonstranter stormet flyplassen på jakt etter jøder

Vi slår opp i faenskapens ordbok. Og ved siden av ordene «krigsforbrytelse», «folkemord», «forbrytelse mot menneskeheten» og «etnisk rensing», så finner vi ordet «pogrom». Det kommer fra det russiske verbet «gromit», som betyr å knuse eller ødelegge. Men i kategorien faenskap har dette ordet en spesiell egenskap i ondskapens hierarki, for ganske spesielt så betyr det å knuse, ødelegge, slå, brenne, drepe, lemleste og voldta jøder og alt som er jødisk

. Og vi trenger egentlig ikke engang å nevne kulminasjonen av alt dette - holocaust, eller brennoffer - men vi gjør det likevel. For jødehat er historisk sett en egen gren i faenskapens ordbok.. Historisk sett? Nei, ikke bare, for søndag skjedde det igjen. Rundt 1 200 demonstranter stormet inn på rullebanen på flyplassen i den overveiende muslimske republikken Dagestans hovedstad Makhatsjkala på jakt etter jøder og israelere. Før det hadde de truet med å gå inn i byens hoteller på jakt etter jøder. Og lørdag, i byen Khasavyurt, sjekket demonstranter passene til gjestene på to hoteller etter rykter om at hotellene var «fulle av jøder». I et av hotellene hang man opp en plakat. Der sto det: «STRENGT FORBUDT for utenlandske borgere fra ISRAEL (JØDER)!!! (OG DE BOR IKKE HER)!!!».15 israelere skal ha blitt evakuert fra flyplassen i Makhatsjkala i et helikopter søndag.. Ingen ble skadet, bortsett fra to politifolk og noen demonstranter, mobben fant ingen jøde

:

