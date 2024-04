Pochettino: Spillerne må slutte å krangle om straffer

Ordene faller etter at den største seieren hans som Chelsea -manager ble skjemmet av lagkamerater som kranglet om å ta en straffe.– Jeg fortalte spillerne at dette er siste gang jeg aksepterer slik oppførsel. Det er umulig å oppføre seg slik etter en slik prestasjon.

Cole Palmer scoret sitt fjerde mål i 6-0-seieren og tok Chelsea opp på tre poengs avstand fra topp seks i Premier League. Men da Chelsea ledet 4-0, måtte kaptein Conor Gallagher fysisk fjerne Noni Madueke og Nicolas Jackson for å la Palmer ta straffesparket. – Hvis vi vil være et stort lag som kjemper om store ting, må vi tenke mer kollektivt. Jeg vil ikke akseptere at dette skjer igjen, sa Pochettino.

Palmer står nå med 20 Premier League-mål denne sesongen, like mange som Erling Haaland, i kampen om å bli toppscorer. Han insisterte på at han fortsatt skal ta straffene for Chelsea.

Mauricio Pochettino Straffer Krangel Chelsea Everton

