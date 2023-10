Pochettino skapte lattersalve – julaftenkamp torpederer bryllupsdagen

Tidligere denne uken ble det kjent at det for første gang siden 1995 skal spilles Premier League-fotball 24. desember. Chelseas møte med Wolverhampton er plassert på den dagen med kampstart klokken 14.

Det har ført til reaksjoner fra flere hold. Langt fra alle er begeistret for å få fotballkampen lagt opp i julefeiringen.– Fansen vår er ikke fornøyde? Det er ikke jeg heller, fordi 23. desember er min og konas bryllupsdag, og jeg må reise til Wolves, sa argentineren til latter fra de frammøtte journalistene.– Den 24. er for argentinerne en veldig viktig kveld, og jeg håper å komme hjem i tide til å feire, sa Pochettino.

