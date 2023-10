Åpner opp om tabu: - Føler meg mindre ensom

Det var da hun tok graviditetstesten, at hun ble oppmerksom på at angrepillen ikke hadde hatt noen effekt.Likevel kom det største sjokket etter at 25-åringen tok en telefon til Ullevål gynekologiske poliklinikk for å avtale time til abort.

– Jeg har jo aldri gjennomført en abort tidligere, så dette var virkelig en alvorlig situasjon for meg, som jeg ikke tok lett på. – Jeg synes det er beundringsverdig å dele denne opplevelsen som mange kanskje har et skamfullt og ensomt forhold til selv.– Dessverre er det et altfor manglende tilbud hva gjelder psykisk støtte rundt aborthåndtering. Mange kvinner opplever at de er en del av et rullebånd i en travel sykehushverdag.

Kirurgisk: Ved kirurgisk inngrep for du vanligvis narkose. Legen gjør en utskraping av livmorhulen gjennom livmorhalsen via skjeden. Selve inngrepet varer i omtrent 10 minutter. Deretter er det vanlig å være på sykehuset i 1-2 timer før du kan reise hjem. headtopics.com

UTVIDET TILBUD: – C-Medical har et utvidet tilbud til abortrammede som trenger psykiske råd både før valget om abort og tiden etterpå, som vi vet er et mangelfullt tilbud i det offentlige, sier Engen. Foto: Caroline Jensen DahleSeksjonsleder og sykepleier ved Ullevål gynekologiske avdeling, Tine Sande, syns det er leit at 25-åringen fikk en dårlig opplevelse.

– Vi har en del spørsmål som vi stiller til de som ringer, slik at vi kan gi time så fort det lar seg gjøre. Det handler da om lengde på graviditet og selvsagt om vår kapasitet.Pasienten ringer selv inn til Ullevål. De trenger ikke henvisning fra lege. Dette er direktenummeret: 22119831.Så vil en sykepleier ta pasienten inn for å gjøre en ultralydundersøkelse. headtopics.com

