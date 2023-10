Åpner for omstridte kvotekjøp

I disse dager behandler Stortinget en endring av klimaloven. Der synliggjøres det hvordan regjeringen tenker at Norges klimamål under Parisavtalen kan oppfylles.Norges klimamål under Parisavtalen er utslippene skal kuttes med 55 prosent i 2030. Målet kan nås ved å kjøpe utslippskvoter i andre land.

Norge er langt unna å nå Paris-målet om å kutte utslippene med 55 prosent i 2030, og i lovproposisjonen Ap- og Sp-regjeringen har sendt til Stortinget, kommer det fram at den vil holde alle dører åpne for å få det til – inkludert kjøp av omstridte klimakvoter utenfor Europa.

Det regjeringen også åpner for, er derimot kjøp og salg av utslippskvoter i de globale karbonmarkedene. Disse skapes ved at for eksempel skog plantes eller fornybar energi bygges – hovedsakelig i land i det globale sør. Hver kvote representerer et tonn CO₂. headtopics.com

Flere i energi- og miljøkomiteen på Stortinget reagerer på at regjeringen fortsatt vil ta dem i bruk. Rødts Sofie Marhaug, som også sitter i energi- og miljøkomiteen, mener at dette er et tegn på at regjeringen innser at de ikke kommer til å nå klimamålene med dagens politikk.

Hun viser også til at det største enkelttiltaket i regjeringens såkalte «Grønn bok», som skal vise hvordan utslippene i Norge skal kuttes de neste årene, er økt bruk av biodrivstoff. – 55 prosents utslippskutt skal skje i samarbeid med EU, og klimaavtalen med EU åpner ikke for kvotekjøp internasjonalt, sier Elvestuen.– Regjeringens strategi kan fort bli en stor hemsko for norsk industri. I stedet for å kutte utslippene her og omstille Norge, vil regjeringen gi dette konkurransefortrinnet til andre lands industri gjennom å støtte deres utslippskutt og omstilling. headtopics.com

Les mer:

Klassekampen »

Fellesforbundet sier nei til EØS dersom EU-tvang endrer norske innleiereglerFellesforbundet ønsker seg en annen tilknytning til EU enn EØS-avtalen dersom Norge blir tvunget av EU til å endre innleieregler i arbeidslivet. Les mer ⮕

Dersom TIL tar medalje, mister Lasse gulletUansett hvordan sesongen ender – Lasse Nordås står igjen med medalje. Spørsmålet er hvilken valør. Les mer ⮕

- Åpner etterforskning etter voldspåstander i Ingebrigtsen-sakenSiste nytt fra Dagbladet: Politiet har valgt å opprette en etterforskning etter at Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen stilte i en sak hos VG i forrige uke. I saken kom brødr... Les mer ⮕

Kylie Jenner åpner seg: - Det knuste megSuperstjerna følte seg presset til endringen. Les mer ⮕

Oskar Westerlin besøkte Isabel Raad i Dubai:Åpner opp om det nye vennskapet. Les mer ⮕

Vil unngå massegraver: Familier på Gaza merker barna– Dersom noe skulle skje, vil jeg kunne kjenne dem igjen. Les mer ⮕