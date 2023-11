Plivo-hendelse i Drammen: Mann truet barn med kniv

På bakgrunn av innholdet i meldingene, sendte politiet ut en såkalt Plivo-melding (pågående livstruende vold) klokken 20.25. Mannen ble pågrepet i nærheten av sin egen bolig klokken 20.32. Han vil etter tilsyn fra lege bli kjørt til arresten i Drammen.

Flere av barnene har trolig vært ute i anledning halloween, sier politistasjonssjef i Drammen, Øyvind Aas, til TV 2 Han forteller at mannen hele tiden skal ha oppholdt seg ute på gata. Hovjordet er et område med både blokkbebyggelse, rekkehus og eneboliger.

Ingen skal ha kommet til fysisk skade, men politiet skriver at flere barn har hatt en skremmende opplevelse.Aas sier at de nå jobber med å få oversikt over hvor mange som har blitt truet for å kartlegge nærmere hva som har skjedd.

Politiet har ennå ikke funnet den aktuelle kniven som ble truet med. Aas sier det er for tidlig å si om mannen vil bli avhørt i løpet av kvelden eller natten.

