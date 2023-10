Plateanmeldelse: Sigrid – «The Hype EP»: Hype i hengende snøre

, øyriket der musikkjournalister har perfeksjonert kunsten å bygge artistkarrierer, for så å knuse dem så brutalt som mulig i det sekundet momentumet begynner å slå sprekker.

Når Sigrid nå slipper fire låter under tittelen «The Hype EP», er det med andre ord med selvopplevde erfaringer i bunnen av prosjektet – samtidig som en rev mer enn anes bak øret. De fire sangene er temmelig forskjellige fra hverandre – i det minste på papiret. Tittelsporet er boblende Sigrid-pop på sitt beste og minst friskusaktige, og formuleringen «you only call me when I've done something extraordinary» har vokst seg fra klønete til rørende i løpet av et par måneder.

80-tallsdunstende «Borderline» er enda bedre. Her tangerer Sigrid The 1975 hva demonstrativt skamløs lappeteppe-pop angår. I den andre enden av skalaen finner vi americana-forsøket «Ghost», som avdekker nye dybder i Sigrids stilistiske spennvidde. «Wanted It to Be You» er utgivelsens minst essensielle spor – her løftes New Radicals’ «You Only Get What You Give» temmelig åpenlyst ved inngangen til refrenget, uten at det er noe å hisse seg opp over i noen retning. headtopics.com

Problemet med «The Hype EP» er at låtene – tross alle åpenbare distinksjoner mellom dem – oppfører seg så likt rent melodisk. Om det er frivol festivalstemning, høstlig folkalvor eller andre impulser som forfølges i lydbildet, betyr fint. lite når alle melodilinjene og akkordrekkene har tenkt seg nøyaktig samme sted.

Resultatet er en poengtert dose striglet og kompetent popmusikk som dessverre rekker å bikke over i det forutsigbare i løpet av sine tilmålte 13 minutter.

