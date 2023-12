Piller og overdoser: En ny gruppe med risiko

– Jeg trodde ikke at det var pillene som var problemet. Jeg trodde at det var resten av livet mitt som var problemet, sier Kathrine Sørland.– Hva feiler deg? Vet du ikke hva de pillene kan gjøre for deg, tenker Kathrine Sørland da hun ser en person levere tilbake sterke smertestillende piller på apoteket.pillene, fordi sammen med alkohol ga de pillene det hun kaller en kul rus. Kathrine Sørland ler høyt. Ikke fordi det er så utrolig morsomt.

Men heller en konstatering på hvor irrasjonell du blir når pillene får ta over styringen.I 2010 skyldtes 30 prosent av dødsfallene opioider, og 70 prosent skyldtes heroin. I 2022 hadde fordelingen endret seg: 59 prosent skyldes opioider og 21 prosent heroin. Det trer fram en ny gruppe som nå har risiko for overdose. Disse har andre kjennetegn enn de som dør av heroi





