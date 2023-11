Phil Neville'e Portland Timbers'tan Baş Antrenörlük Teklifi

Ocak 2021'de Phil Neville, İngiliz kadın milli takımının antrenörü olarak görevine son verildi ve arkadaşı David Beckham tarafından Inter Miami'yi yönetmek üzere çağrıldı. Dünyanın en iyi oyuncularından bazılarını transfer etme hedefleri olan bir kulüp için büyük bir fırsat. Ancak Inter Miami, henüz kurulmakta olan yeni bir kulüptü ve Phil Neville, sahiplerinin ihtiyaç duyduğu sonuçları elde edemeyen mevcut kadroyu yükseltemedi, hatta Beckham bile United arkadaşının işini kurtaramadı

. Neville, 2023 Haziran'ında Inter Miami'nin son sırasında kovuldu. Birkaç ay sonra Messi'nin eski antrenörü getirildi, ardından Messi, Busquets ve Alba. Phil Neville tatil yapmadan önce, sekiz gün sonra İngiliz adam Kanada milli takımının yardımcı antrenörü olarak işe alındı. Şimdi MLS'ye geri dönme zamanı geldi ve Portland Timbers, 46 yaşındaki Neville'e baş antrenörlük teklifi sunmaya hazır, bu teklifi muhtemelen kabul edecektir

SPORTEN_COM: Står klart med tilbud til Phil NevilleMens broder Gary har valgt den komfortable veien med å vurdere andres prestasjoner på fotballarenaen som fotballprater, har Phil stukket seg frem og må levere uke etter uke som trener.

SPORTEN_COM: Nani totalt uenig med duoen Neville og KeaneNani har hatt det vondt på vegne av gamleklubben den siste uken. To 0-3 tap på Old Trafford i løpet av fire dager, med syv år og 12 titler med Manchester United, vet portugiseren hva som må til for å lykkes i United-drakta i verdens tøffeste liga – og konsekvensene av å ikke gjøre det.

SPORTEN_COM: Phil Neville'e Portland Timbers'tan Baş Antrenörlük TeklifiPhil Neville, Inter Miami'deki başarısız deneyiminin ardından Portland Timbers'tan baş antrenörlük teklifi aldı.

