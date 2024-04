Pharrell og Chad Hugo strides om rettighetene til The Neptunes-navnet

Ifølge dokumenter gjengitt av Billboard strides superprodusentene Pharrell Williams (50) og Chad Hugo (50) nå om rettighetene til navnet de opererte under: The Neptunes. Duoen ble et stort navn på slutten av nittitallet, og på 2000-tallet var de selve lyden av urban amerikansk pop, R&B og hip hop – med hits for artister som Jay-Z, Britney Spears, Justin Timberlake, Gwen Stefani og Snoop Dogg.

De siste ti årene har de ligget lavt som duo, mens Pharrell har blitt popstjerne på egenhånd og ved fornavn, særlig via solohiten «Happy», Daft Punk-slageren «Get Lucky» og Robin Thickes «Blurred Lines». – Lang, ulmende tvistStemningen er mindre happy nå: Ifølge Billboard har Pharrell søkt om å registrere varemerket «The Neptunes» til flere typer bruk: strømming av musikk, musikkvideoer og liveopptredener. Chad Hugo og hans advokat Kenneth

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



vgnett / 🏆 6. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Ronny Deila ferdig i Club Brugge Avgangen:Hugo Vetlesen (24) forteller hvordan spillerne mottok nyheten om Ronny Deilas avgang.

Kilde: db_sport - 🏆 14. / 63 Les mer »

Aksjen krakkerMotekjempen Hugo Boss straffes knallhardt på Frankfurt-børsen etter kvartalstall og svak guiding.

Kilde: Finansavisen - 🏆 26. / 51 Les mer »

Preget pappa Forfang: - Vondt å se at han får det så jævligTRONDHEIM (TV 2): Johann André Forfang har vært åpen om hets og drapstrusler. Nå snakker pappa Hugo ut om stormen sønnen har stått i.

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Avgjørelse i tvist mellom BMO Entreprenør og Statens VegvesenHordaland Tingrett har kunngjort sin avgjørelse i en tvist mellom Endúr-datter BMO Entreprenør og Statens Vegvesen angående rehabiliteringen av Nordhordlandsbrua. Avgjørelsen vil påvirke Endúrs konsoliderte resultatregnskap for regnskapsåret 2023.

Kilde: Finansavisen - 🏆 26. / 51 Les mer »

Stor strid i USA: Derfor mener de abort er drapEn tolvåring som er gravid etter voldtekt, bør bli mor. Et dødssykt foster bør fødes. Det mener abortmotstandere i Ohio.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Bitter strid etter milliardsalg av storklubben AC MilanAnklager om ulovlig eierskap, razzia og fare for poengtrekk. Hedgefondet Elliott Management kjemper nå en innbitt kamp mot tidligere medeiere av den italienske giganten.

Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »