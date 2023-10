Petter Stordalen snakket ut om aldersforskjellen med kjæresten

Det var i 2020 det ble kjent at Petter Stordalen (60) hadde funnet kjærligheten med 28 år yngre Märta Elander Wistén (32).. Det forelskede paret har flere ganger uttalt seg om hvordan forholdet går. Tidligere denne måneden valgte Stordalen blant annet å rose kjæresten opp i skyene.. - Jeg er veldig forelsket i Märta. Det å våkne hver dag med Märta er en drøm, sa han til svenske Hänt..

- Kanskje når det gjelder musikksmak? Jeg kan spille litt mer av det de i Sverige kaller «EPA-dunk», sånn «Bubbel på balkongen» eller «Peppolinos restaurant och bar med Lasse Stefanz». Ikke at jeg spiller den typen musikk mye, men jeg er nok litt preget av der jeg kommer fra.. Han legger til:. - Men utover det? Nei, jeg synes faktisk ikke jeg merker så mye til aldersforskjellen..

