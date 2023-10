Petter Northug Merker endring: - Skremmende

Helt siden den norske skikongen Petter Northug (37) slo igjennom i 2006 har trønderen vekket stor oppmerksomhet blant allmennheten. Merittene og leveransene i skiløypa har også gjort 37-åringen til et forbilde for unge skiløpere som ønsker å nå toppen av langrennssirkuset.. Det har ført til at Northug ofte får spørsmål fra barn og unge om han har noen tips og triks å dele med den yngre garde..

- En vekkerNorthug selv har etter hvert opparbeidet seg en stor følgerskare på sosiale medier, og legger stadig ut treningsoppdateringer på Instagram til sine 500 000 følgere.. I boka legger han ikke skjul på at han frykter for at de unges fokus kan få konsekvenser for den norske langrennsframtida.. - Hvis det er tankegangen og blir hva flertallet av ungdommen tenker oppi hodet sitt, da blir det færre skistjerner som kommer fra Norge på sikt.

