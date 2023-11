Personer med utenlandske pass forlater Gazastripen

Norske myndigheter har imidlertid ikke fått opplysninger om at noen av de rundt 200 norske borgerne på Gazastripen er blant dem som får dra. Departementet har derfor sendt en melding til de norske borgerne der de blir bedt om å vente med dra til grensen til de har fått beskjed fra departementet. Har jobbet i ukevisNorske myndigheter har i flere uker jobbet intenst og hatt kontinuerlig kontakt med alle aktører for å få tillatelse til at norske borgere kan forlate Gaza.

Tidligere onsdag morgen meldte nyhetsbyrået Reuters at Qatar hadde forhandlet fram en avtale mellom Egypt, Israel og Hamas om evakuering av utlendinger og enkelte kritisk skadde personer over grenseovergangen Rafah.

Hundrevis ved grensenBBC og Al-Jazeera melder rundt klokken ni om at store folkemengder venter ved grenseovergangen til Rafah etter at grensen ble åpnet fra Gazastripen til Egypt.

