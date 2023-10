Person omkom i trafikkulykke i Stange

fikk melding om trafikkulykke mellom en personbil og et vogntog klokken 05.52 søndag morgen i Stange.

Til VG sa operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt at det var snakk om en frontkollisjon og at det satt én person i hver bil. Personen i personbilen er bekreftet omkommet. De pårørende er varslet og blir ivaretatt. Veien er per klokken 12.52 fortsatt stengt.

– Sjåføren i vogntoget fremstår som uskadet, men det er svært alvorlig for personen i personbilen, sa Solberg søndag morgen.Omkjøring er via E6 og riksvei 25, skriver vegtrafikksentralen øst på X/Twitter. headtopics.com

