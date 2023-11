Person kjørt til akutten etter trafikkulykke i Trondheim

– Utforkjøring, en person involvert, bil har veltet, nødetater på stedet og har fått stabilisert bilen, sjåfør ut av bilen som nå behandles av ambulanse på stedet, skriver politiet på X. Videre legges det til at fører av bil kjøre til akutten for videre undersøkelser. Hvor skadet personen er, er ikke kjent.

