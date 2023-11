Person fløyet til sykehus etter trafikkulykke i Nordreisa

Trafikkulykke mellom personbil og betongbil, der det er totalt to personer involvert, skriver politiet på X. Videre legger politiet til at en person bringes til Universitetssykehuset Nord-Norge med ambulansehelikopter for videre behandling.

Sørkjostunnelen er stengt som følger av ulykken. Ifølge Nordlys er veien stengt i begge retninger og de siterer Statens vegvesen på at veien vil være stengt fem til klokken 13.20.– Vi er på stedet nå. Der foretar vi vitneavhør og har startet etterforskningen for å danne oss et bilde av hva som har skjedd, sier operasjonslederen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: EG i Troms stengt i begge retningerSiste nytt fra Dagbladet: E6 er stengt i begge retninger ved Kåfjord i Troms på grunn av et utenlandskregistrert vogntog med problemer, melder Troms politidistrikt på X/Twitter...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TRONDERAVISA: Trafikk og ungdom: Inviterer til sofaprat og minikonsert i SteinkjerMopedbiler står i sentrum på Huze i Steinkjer onsdag kveld.

Kilde: tronderavisa | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Fontenehuset permitterer halvparten av sine ansatteOnsdag trer varslet i kraft, men det betyr ikke at dørene stenger.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Person kjørt til akutten etter trafikkulykke i TrondheimEn bil kjørte av veien og veltet ved Granåsen i Trondheim onsdag morgen.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Gaza: Grenseovergangen er åpenDirektebilder viser at Rafah-grensen mellom Egypt og Gaza er åpen onsdag formiddag.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Utlendinger får krysse over fra Gazastripen til EgyptUtlendinger får onsdag morgen passere grenseovergangen fra Gazastripen til Egypt, ifølge nyhetsbyrået AP.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕