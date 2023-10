Pernille Haaland om koblingen til fotballstjernen: – Trenger ikke å skifte etternavn

Komiker og manusforfatter Pernille Haaland (33) er kanskje ikke et kjent fjes for «hele» Norge, men de aller fleste vil nok sperre opp øynene når de hører eller leser etternavnet hennes.Les også: «Haaland-effekt» hos ny Oslo-restaurant: – Over all forventning

Det er ikke så rart at hun får det spørsmålet siden Erling Braut Haaland, eller «oksen fra Jæren» som han også blir kalt, er kjent verden over. Han regnes som en av de største profilene innen fotball, og 23-åringen spiller for både Manchester City og det norske landslaget.

– Tenk hvis jeg finner på at jeg skal gifte meg med han. Da trenger jeg ikke å skifte etternavn, spøker hun med. Haaland-fordelerKomikeren sier hun ikke er lei av spørsmålene knyttet til etternavnet sitt, og koblingen til fotballtalentet er noe hun ofte bruker i jobben som standup komiker.– Når jeg er i England og gjør standup så pleier jeg å si at alle bør skifte navn til Haaland. Spesielt hvis man besøker Manchester, for da får man plutselig oppgradering på hoteller og sånt, sier hun lattermildt. headtopics.com

Haaland er utdannet ved The Royal Central School of Speech and Drama i London, men det er som komiker Haaland har bemerket seg. 33-åringen har opptrådt på en rekke scener i London, og hun har turnert i Europa med soloshowet «Resting Confused Face». Men standup karrieren i England ble derimot brått satt på pause da pandemien herjet i verden for tre år siden, og Haaland var mer eller mindre tvunget til å flytte til Norge.

Ettersom Haaland er vokst opp i England og har vokst opp med engelsk som morsmål var det ikke like lett å holde tungen rett i munn da hun startet å gjøre standup på norsk.

