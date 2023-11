Per har 28 års erfaring som bussjåfør: – Har ikke opplevd det før

– Jeg har ikke opplevd før at det sto så stille, sier Per Petterson til VG, med henvisning til lastebiler og personbiler som sto på kryss og tvers, og en trafikk som ikke rikket seg. Han vet hva han snakker om. Han har kjørt buss i 28 år, er bussjåfør i Unibuss, og er tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet.– Når det blir slik speilblank is på veien så blir det skøytebane. Du står stille, og så begynner du å skli sidelengs. Da kommer du ikke noen vei uten piggdekk eller kjetting, mener Petterson.Trodde du mandagens snøvær var ille? Nå kommer runde to.

– Om man for eksempel kunne ha vinterdekk på ti prosent av bussene slik at man kunne bruke disse på de glatteste og vanskeligste strekningene. Det tror vi hadde forbedret fremkommeligheten, men det hadde også hatt betydning med tanke på sikkerhet.

Klungnes påpeker at bussjåførene sitter såpass utsatt til at de risikerer å dø i ulykker som skjer i relativt lave hastigheter – for eksempel 30 til 40 kilometer i timen, sier han.– Det er et par steder det kjøres med piggdekk. Det er i Dikemark i Asker, og så er det noen av linjene på Romerike. Men utover det har vi ikke piggdekk på linjene våre nå, sier Øveraas til VG.

I morgen får vi en ny runde med snøkaos, venter meteorologene. Ruter har sendt ut en pressemelding hvor de advarer om at det kan bli forsinkelser og innstillinger.– Det blir litt vind og snø, så det ligner nok mye på mandagen sånn sett, også mengdene er omtrent det samme som vi ventet på mandag, sier meteorolog Eldbjørg Moxnes til VG i en av avisens livesendinger.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BLADETNORDLYS: Store merkostnader etter forurensingen av vannkildenBeboerne på Lyngseidet har ikke hatt tilgang på rent vann i springen siden forrige torsdag.

Kilde: bladetnordlys | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Luis Suárez har fått kontrakten han har drømt om helt siden han måtte dra fra BarcelonaLuis Suárez gråt sine bitre tårer da han sommeren 2020 måtte forlate Barcelona. Den 36 år gamle spissen måtte bort fra lønnslistene for å forsøke å rydde plass for Lionel Messi. Luis Suárez måtte forlate sin bestevenn Lionel Messi, men verst av alt deres koner mistet sine daglige gjøremål sammen.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Flere flyktninger fra Ukraina må gjøre som Mykola, krever regjeringenBare 12 prosent av ukrainere som har kommet til Norge, har kommet seg ut i jobb.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

VGNETT: Fant flere døde fugler: – Fem stykker smalt inn i vinduet mitt samtidigNoen tror sykdom har skylden, andre tror de har flydd mens de var beruset av bær.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Neppe renteøkning torsdag, men budskapet vil bli lest med lupeIngen tror Norges Bank setter opp styringsrenta denne uka. Men alle er spent på hva sentralbanksjefen sier om veien videre – og hvordan hun sier det.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Gult farevarsel for snø på deler av Østlandet og Sørlandet fra natt til torsdagTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕