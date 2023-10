Pep Guardiola er sjokkert over kvalitetskløften mellom Man City og Man Utd

30.10.2023 13:00:00 / Kilde: Sporten_com

Manchester United tapte så det sang for Manchester City på søndag. Jamie Carragher satt på Sky sports og ga opp å forklare hva Erik ten Hag prøvde å få til. Det er ikke slik at den nederlandske manageren har fått for lite tid. Vi er nå godt inne i hans andre sesong på Old Traffford.